Bunte Fotos aus der Innenstadt Krefeld - bunt wie das Leben

Dazu kam: Die Stadt Krefeld feiert 650-jähriges Bestehen, doch so ganz einfach ist es nicht, in Feierlaune zu kommen. Zum einen ist da der Krieg und die Energiefragen samt Kostendramen, zum anderen steckt Krefeld noch halb in der Debatte um den richtigen Weg, die City nach vorn zu bringen. Halb, denn so langsam dringen auch gute Nachrichten durch; die neue Strategie der KOD-Präsenz und der vermehrten Hilfe für Abhängige und Obdachlose nimmt Gestalt an. Der Theaterplatz ist plötzlich tagsüber kein Szenetreff mehr, hier und da hört man den Eindruck, dass das Betteln in der City nicht mehr so dominant ist. All das sind Voraussetzungen, urbanen Lebensraum zu entdecken, zu schätzen, zu nutzen.Flanieren, bummeln, lustwandeln, müßiggehen: Eine Stadt ist mehr als eine Ansammlung von Nützlichkeiten. Eine Stadt ist eine Einladung zum Nichtstun, ein Ort für eine Auszeit, ein Flur zum Quatschen, nur mit Himmel. Es ist Zeit zum Aufzuatmen, für Zuversicht, für Feierlaune. Darauf einen Champagner!