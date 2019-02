Bundespräsident zu Gast: Frank-Walter Steinmeier besucht Krefelder Demokratiewerkstatt

"Heute hier in Krefeld wurde greifbar: Politische Bildung ist so viel mehr als ihr Image", sagt Steinmeier in seiner Rede. Zwar sei es wichtig, in der Schule über Demoktratie zu lernen, dennoch reiche es in Zeiten, in denen die Demokratie zunehmend unter Druck gerät, nicht aus. Es müsse vermittelt werden, was unser politisches Modell und sein Fundament, das Grundgesetz, so wertvoll macht.