Bundespräsident zu Gast : Steinmeier eröffnet Reihe „Demokratie ganz nah“ und findet sie in Krefeld

Foto: dpa/Marcel Kusch 9 Bilder Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast in Krefeld.

Krefeld Mit seinem Besuch in Krefeld hat Frank-Walter Steinmeier seine Reihe „Demokratie ganz nah – Ideen für ein gelebtes Grundgesetz“ eröffnet. Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender waren dabei viel zu Fuß unterwegs. Es kam zu Begegnungen mit den Krefeldern.

Seinen Besuch in Krefeld hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Apell verbunden, den demokratischen Dialog zu beleben, qualitativ zu verbessern, und Politiker dazu aufgerufen, den Bürgern auf Augenhöhe zu begegnen.

„Einladungen aussprechen reicht nicht mehr“, sagte er, Bürger wollten nicht belehrt, sondern gehört, ernstgenommen und beteiligt werden. Trotz des kalten, von Regen und Schnee geprägten Tages sind der Bundespräsident und seine Frau Elke Büdenbender an den Punkten, an denen Kontakt möglich war, von jeweils bis zu hundert Menschen freundlich und mit Applaus begrüßt worden.

Umgekehrt suchte das Paar mehrfach die Nähe zu den Menschen, begrüßte sie mit Handschlag und wechselte ein paar Worte mit ihnen. Der Besuch in Krefeld war der Auftakt einer vom Bundespräsidenten initiierten Reihe mit dem Thema „Demokratie ganz nah – Ideen für ein gelebtes Grundgesetz“; Steinmeier besuchte dazu eine „Demokratiewerkstatt“ in der Alten Samtweberei.

Der Besuch begann mit einem Eintrag im Goldenen Buch der Stadt im Rathaus; danach traf er sich mit den Fraktionsspitzen der Parteien im Rat und Krefelds Bürgermeisterinnen Gisela Klaer und Karin Meincke zum Gedankenaustausch. Teilnehmer berichten, das Thema Arbeitslosigkeit und die Schwierigkeiten, Langzeitarbeitslose wieder in Lohn und Brot zu bringen, habe breiten Raum eingenommen.

Gegen 13.30 Uhr machte sich der Bundespräsident zu Fuß auf den Weg durch die Innenstadt zur Samtweberei an der Lewerentzstraße; die Minuten vor dem Rathaus nutzten er und seine Frau für ein Bad in der Besucherschar, die bei Regen und Kälte auf den Bundespräsident gewartet hatten. Es gab ein paar Selfies, Hände wurden geschüttelt, eine Frau lobte Elke Büdenbender für ihr soziales Engagement, für das sie am Vortrag in der Dresdener Semperoper mit dem St. Georgs Orden geehrt worden war.

Der Weg durch die City führte über die Hochstraße, die Marktstraße und den Westwall. In der zur Alten Samtweberei gehörenden Shedhalle hatte die Urbane Nachbarschaft Samtweberei eine „Demokratriewerkstatt“ eingerichtet – einen Parcours von Tischen, an denen Menschen mit einander ins Gespräch kommen sollten. Der Bundespräsident wünschte sich in seinem Grußwort an die rund 200 Gäste ein unkompliziertes Miteinander: „Am liebsten wäre mir, dass Sie uns gar nicht bemerken“, sagte er; die Teilnehmer sollten sich nicht auf Promis konzentrieren - „es geht ja darum, dass wir neue Erkenntnisse mit nach Hause nehmen“. Steinmeier und seine Frau besuchten auch das zum Komplex gehörende Café Pause für Obdachlose und unterhielt sich mit den Gästen dort über ihre Situation.

Gegen 15. 30 Uhr ging es für das Präsidentenpaar weiter zum Museum Haus Lange / Haus Esters. Obwohl es mittlerweile zu schneien begonnen hatte, warteten auch dort knapp hundert Menschen, um den Bundespräsidenten zu begrüßen. Auch bei dieser Gelegenheit waren Steinmeier und seine Frau rasch dicht mit Menschen umringt. Eine Frau versuchte Steinmeier zu überreden, doch mit ihm das Seniorenwohnheim gegenüber zu besuchen – er erwiderte freundlich, dass hätte man früher besprechen müssen, und schlug vor, ein gemeinsames Foto mit ihr zu machen – als Gruß für die Bewohner.

Nach der kurzen Besichtigung von Haus Lange/ Haus Esters gingen die Steinmeiers weiter zum Kaiserpark, um den Pavillon des Künstlers Thomas Schütte zu besichtigen. Schütte empfing den Bundespräsident zusammen mit der Kunsthistorikerin Christiane Lange, die in Krefeld das MIK-Projekt („Mies in Krefeld“) zur Erinnerung an den Bauhaus-Architekten Mies van der Rohe initiiert hat. Steinmeier war es ein Anliegen, zum Jubiläumsjahr des Bauhauses, das vor 100 Jahren in Weimar gegründet wurde, Krefeld als Bauhausstadt mit bedeutenden Werken dieser Epochen zu würdigen. Lange und Schütte erläuterten den Pavillon, das Projekt Mik und die Bezüge zum Bauhaus.

Letzte Station des Besuchs war ein Empfang in der Fabrik Heeder mit einer Podiumsdiskussion, in der es um neue Formen politische Bildung ging. Erneut rief Steinmeier eindringlich zu einem Dialog auf Augenhöhe zwischen Politik und Bürgern auf. Die Demokratie sei „spürbar unter Druck“, Politik wie die Akteure politischer Bildung müssten sich „auf den Weg machen, hingehen zu den Menschen“, die sich „fern, entfremdet, abgehängt fühlen“.

Es gebe einen „Vertrauensverlust“ und „eklatante Defizite in unserer demokratischen Streitkultur“; er rief dazu auf, den Mut zu haben, „Demokratie nicht nur zu ertragen, sondern ein Teil von ihr zu sein“. Das Wahlrecht, so wünschte er es sich, solle nicht nur ein Recht sein, sondern „Ausdruck von Bürgerstolz“. In Debatten gehe es darum, zu differenzieren statt zu diffamieren, und darum zuzuhören: „Zuhören können heißt vor allem zuhören wollen“, sagte Steinmeier.

In der anschließenden Diskussion mit Fachleuten aus der politischen Bildungsarbeit ging es um Konzepte „aufsuchender politischer Bildungsarbeit“, um die Menschen dort zu erreichen, wo sie leben. Steinmeier folgte der Diskussion aufmerksam.