Razzia mit 70 Beamten : Bundespolizei durchsucht Wohnung in Krefeld

Krefeld Bei einer Razzia hat die Bundespolizei Beweise sichergestellt, darunter Blanko-Fahrscheine für den Personenverkehr. Der Schaden soll sich laut DB Regio Bus im Millionenbereich bewegen.

Die Bundespolizei hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden mit rund 70 Einsatzkräften sechs Wohnungen in Krefeld, Neuss und Düsseldorf durchsucht. Hintergrund der Razzia ist ein bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf anhängiges Ermittlungsverfahren gegen sechs Tatverdächtige wegen des gewerbsmäßigen Diebstahls, gewerbsmäßiger Hehlerei und des Verdachts der gewerbsmäßigen Urkundenfälschung in mehreren Fällen. Der Schaden liege im Millionenbereich, teilte die Bundespolizei in einer gemeinsamen Erklärung mit der Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.