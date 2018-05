Krefeld: Bundes-Preise für alle Krefelder bei "Jugend musiziert"

Krefeld Ein Erfolg auf höchster Ebene: Acht Schüler der Musikschule der Stadt Krefeld hatten sich über die Regional- und Landeswettbewerbe für den Bundeswettbewerb in der Hansestadt Lübeck qualifiziert. Alle Musiker haben sich auf dieser höchsten Wettbewerbsebene einen Preis erspielt.

Zwei Saxofonisten waren in der Solowertung erfolgreich: Luca Winkmann erreichte mit maximaler Punktzahl einen ersten Preis, Lewin Losemann einen zweiten Preis. In den Gruppenwertungen wurde ein Sextett mit Clemens Dautermann (Violoncello) in der Kategorie Besondere Ensembles mit einem ersten Preis ausgezeichnet. Das Sextett ist ein Zusammenschluss von Musiktalenten aus ganz Nordrhein-Westfalen.