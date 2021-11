Sanierungsplan in Krefeld : Bund der Steuerzahler prangert geplanten Ausbau der Grotenburg an

Bund der Steuerzahler prangert geplanten Ausbau der Grotenburg an

Sanierungsplan in Krefeld

Sanierungsfall: die Grotenburg. Der Bund der Steuerzahler hat das Projekt in sein neues Schwarzbuch der Steuerverschwendung aufgenommen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Es sei nicht Aufgabe, der Steuerzahler, für einen Profi-Verein ein Fußballstadion zu bezahlen, heißt es. Eine Wiederherstellung für den Breitensport sei akzeptabel. Das waren die Kernbotschaften einer Pressekonferenz zu Füßen der Grotenburg.

Krefeld gehört zu den zehn Städten und Gemeinden in NRW, in denen Steuern verschwendet wurden oder eine Steuerverschwendung droht. Konkret geht es um die Sanierung der Grotenburg. Dies geht aus dem neuen Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler (BdSt) hervor. Das Fußballstadion soll bekanntlich für insgesamt knapp 18 Millionen Euro drittligatauglich gemacht werden. Hier drohe Steuerverschwendung, erklärten Sprecher des NRW-Steuerzahlerbundes bei einer Pressekonferenz auf dem Grotenburg-Parkplatz an der Berliner Straße. Noch habe der Rat die Möglichkeit, die Reißleine zu ziehen, erklärten Jens Amman und Eberhard Kanski vom BdSt. Akzeptabel sei die Herrichtung des Stadions für den Breitensport.