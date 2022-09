Nach aufwendiger Sanierung : Bürgerstiftung unterschreibt Pachtvertrag für das Bootshaus

Krefeld Das Gebäude im Stadtwald wurde aufwendig saniert und ist nun wieder Anlaufstelle für zahlreiche Projekte und Veranstaltungen – trotz eines teuren Rückschlags.

(RP) Nachdem die juristischen Formalitäten abgeschlossen sind, konnte die Bürgerstiftung Krefeld Mitte August den Pachtvertrag mit der Stadt Krefeld für das Bootshaus im Stadtwald per Unterschrift besiegeln. Der zugehörige Bootsverleih ist von der Bürgerstiftung unterverpachtet – die Erträge helfen, den Erhalt des Bootshauses zu unterstützen.

Vorausgegangen war ein beispielloses Engagement einer Initiative zur Rettung und Erhalt des einzigartigen Gebäudes, das ohne Denkmalschutz wahrscheinlich abgerissen worden wäre. Denn die über Jahre aufgelaufenen Schäden an dem Gebäude waren beträchtlich und mit hohem finanziellem Aufwand verbunden. „Über mehrere Jahre konnten wir insgesamt rund 140.000 Euro an Spendengelder sammeln und in die Sanierung und Renovierung des Gebäudes investieren“, sagt Monika Klingen, die als Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Krefeld das Objekt maßgeblich betreut. „Im Jahr 2017 konnte die Initiative zur Rettung des Bootshauses der Stadt schließlich ein fertiges, repräsentatives und wieder nutzbares Bootshaus übergeben“, berichtet Klingen stolz.