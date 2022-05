Probleme in Krefeld-Oppum : Ratten auf Futtersuche am Hans-Böckler-Platz

Ratten sorgen für Ärger in Oppum. Foto: dpa/Arno Burgi

Krefeld Immer wieder zeigen sich Ratten in Krefelder Parks, an Spielplätzen oder in der Nähe von überfüllten Mülleimern. Besonders in der Innenstadt und im Südbezirk hatten die Tiere in den vergangenen Jahren bei den Anwohnern für Unruhe gesorgt.