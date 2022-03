Zustand der Krefelder Straßen : Bürger stinksauer über Buckelpisten

Wie hier am Von-Itter-Platz sieht es auf vielen Krefelder Straßen aus. Die Bürger sind verärgert, aber auch besorgt. Schließlich kommt es durch die Schlaglöcher auch zu Unfällen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld In zahlreichen Zuschriften an die Redaktion und Kommentaren in den sozialen Netzwerken äußerten die Krefelder zum Teil drastisch ihren Ärger über den miserablen Zustand unzähliger Straßen. Wir stellen einige Meinungen vor.