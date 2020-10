Kostenpflichtiger Inhalt: Krefelder Verein für Brasilienhilfe : Streit um Paketkosten nach Brasilien

Vor rund 50 Jahren wurde die Acebedi Schule in Sao Vicente de Minas von Maria Dora Bartholy gegründet. Seit etwa 40 Jahren erhält die Schule vom Aktionskreis Belo Horizonte finanzielle und materielle Unterstützung. Foto: Hans Friedrich Mäder

Krefeld Der Krefelder Verein Aktionskreis Belo Horizonte unterstützt monatlich Kinderhorte in Brasilien mit gespendeten Dingen. Diese werden monatlich verschickt, was aber durch Corona nicht mehr geht. Fünf Pakete, die nicht zugestellt wurden, wurden zunächst in Rechnung gestellt.