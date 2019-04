Bürgermonitor : Spielplatz Hoeppnerstraße wird noch 2019 fertiggestellt

Bockum Der Zustand des Spielplatzes an der Hoeppnerstraße sorgt schon lange für Diskussionen. Seit Jahren warten die Anwohner auf neue Spielgeräte, müssen stattdessen aber beobachten, dass der Platz immer mehr verwahrlost.

Aktuell ist der Spielplatz als solcher nicht mehr zu erkennen. Mitarbeiter des Kommunalbetriebs rückten mit einem Bagger an und demontierten sämtliche Spielgeräte, was die Nutzer in helle Aufregung versetzte. Besorgte Anwohner meldeten den Zustand des Spielplatzes an Bezirksvorsteher Merkel, der sich vor Ort ein Bild von der Situation machte und beim Kommunalbetrieb nachfragte. „Ich erfuhr, dass die Spielgeräte abgebaut werden mussten. Sie sind mit ihren rund 40 Jahren mittlerweile in die Jahre gekommen und entsprachen nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Die Gefahr, dass Kinder sich verletzten, war zu groß“, sagte Merkel auf Anfrage unserer Redaktion.