Ärger in Krefeld-Oppum : Schienen-Reste im Asphalt verärgern Anwohner

Auf der Buddestraße sind noch Reste der alten Gleise zu sehen. Foto: Bärbel Kleinelsen

Krefeld An der Buddestraße im Bereich des Bahnübergangs ist es zu laut, sagen Anwohner. Grund dafür sind im Asphalt verbliebene Gleis-Reste, teilweise locker, die beim Überfahren poltern und Vibrationen erzeugen. Experten der Stadt guckten sich die Lage in Oppum an.