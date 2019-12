Gefahrenstelle in Krefeld : Gefahr für Fußgänger auf Langen Dyk

Gerade mal 4,10 Meter beträgt die Straßenbreite am Langen Dyk. Anna-Maria Rixen meint, die Stadt sei in der Pflicht, an dieser Stelle für mehr Sicherheit von Radfahrern und Fußgängern zu sorgen. Foto: Fabian Kamp

Hüls Vier Versuche hat Anna-Maria Rixen gestartet, um den Langen Dyk sicherer zu machen. Bislang vergeblich: Die Verwaltung vertröstet die Hülserin, die fast zum Unfallopfer geworden wäre, seit Januar. Getan hat sich nichts.

An dieser Stelle ist die Straße sehr schmal, lediglich 4,10 Meter breit, zwei kleine Autos kommen gerade noch aneinander vorbei; trotzdem ist eine Geschwindigkeit von Tempo 50 erlaubt. „Wenn aber gleichzeitig ein Fußgänger mit oder ohne Hund oder ein Fahrradfahrer die Straße benutzt, wird dieser von der Straße abgedrängt und kann sich nur durch Aufmerksamkeit und vorausschauendes Ausweichen in den Straßengraben retten“, erklärt Maria Rixen.

Die Straße, die S-förmig durch die Landschaft führt, ist nicht befestigt. Sie verfügt weder über einen Bürgersteig noch über einen Radweg und ist an zwei Stellen außerdem sehr unübersichtlich, „obwohl an einer Gefahrenstelle immerhin das in die Straße hereinragende Gebüsch vor zwei Jahren entfernt wurde“, erläutert die engagierte Anwohnerin. „Viele Autofahrer sind sehr rücksichtslos bei so ‚weichen Zielen’ wie Menschen. Da ärgern sich außer mir mit Gewissheit noch andere Leute drüber“, erklärt Rixen mit Nachdruck.