Städtebau in Krefeld : Bürgerinformation zur Kulturhistorischen Analyse

Krefeld Eigentlich sollte die sogenannte „Kulturhistorische Analyse“ im Rat als Planungsgrundlage verabschiedet werden. Jetzt sollen erst die Bürger die Möglichkeit haben, sich darüber zu informieren.

Die Ergebnisse der „Kulturhistorische städtebaulichen Analyse“ (KHSA) sollen in Bürgerveranstaltungen vorgestellt werden. Die Veranstaltungen richten sich an interessierte Bürger und an Verbände wie IHK oder Kreishandwerkerschaft. Darauf hat sich der Planungsausschuss in seiner jüngsten Sitzung einmütig verständigt. Eigentlich sollte die KHSA in der Ratssitzung am 10. November als „städtebauliches Entwicklungskonzept“ verabschiedet werden; dieser Punkt ist nun abgesetzt und auf die nächste Ratssitzung im Dezember verschoben worden. Termine für die Bürgerveranstaltungen gibt es noch nicht