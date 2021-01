25-Millionen-Euro-Pojekt in Krefeld : Bürgeranhörung zum geplanten Surfpark im Online-Format

Die so genannte Lagune soll die Hauptattraktion im Surfpark am Elfrather See werden. Foto: Stadt Krefeld/Global Shots

Krefeld Im Zuge der Online-Veranstaltung besteht für interessierte Bürger aus Krefeld die Gelegenheit, sich zur Planung auf 8,5 Hektar Fläche am Elfrather See zu äußern und Fragen zu erörtern.

Die Pläne für den Bau einer Surfanlage und weitere Freizeitangebote am Elfrather See wird den Bürgern in einer Online-Variante am Donnerstag, 28. Januar, vorgestellt. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Der Elfrather See stelle ein wichtiges Naherholungs-, Sport- und Freizeitgebiet für Krefeld und die nähere Umgebung dar. Ziel der Stadt sei es, diese Freizeitfunktion weiterzuentwickeln und auszubauen. Ein Baustein des Prozesses solle eine professionelle gewerbliche Surfanlage sein, die ein Investor östlich der Regattastrecke realisieren möchte. Ergänzt werden soll die Freizeitanlage mit einem modernen Campingplatz. Insgesamt rund 8,5 Hektar umfassen die Freizeitanlage und der Campingplatz. Kern der Anlagenplanung sei ein diamantenförmiges Surfbecken, die so genannte „Lagune“. Nördlich der Surflagune sollen in einem zweigeschossigen Empfangsgebäude der zentrale Zugang zum Surfpark sowie Räume für Verwaltung, Gastronomie, Surfbedarf, Sanitäranlagen, Wellness und Multifunktionsräume für Yoga und Seminare mit vielfältigen Funktionen gebündelt werden. Nordwestlich des Surfbeckens sehe das Plankonzept „surf-nahe“ Sport- und Freizeitaktivitäten vor, zum Beispiel Skaten, Klettern, Beachvolleyball, informierte ein Stadtsprecher.