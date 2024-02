Die Stadt fällt in der Finanzkraft ihrer Bürger weiter zurück Krefelder haben unterdurchschnittliches Einkommen

Von einkommensstarken Bürgern und Besuchern kann eine Stadt in vielfacher Hinsicht profitieren. Die Kommune selbst gewinnt an Steuerkraft, denn sie ist anteilig an der Einkommensteuer ihrer Bewohner beteiligt. Der Wirtschaft – speziell Handel und Dienstleistungen – nutzt die lokale Binnennachfrage. Dass dies nicht immer zutrifft, beweist Krefelds Nachbarstadt Meerbusch. Auf deren Bürger entfällt das durchschnittlich höchste zu versteuernde Einkommen in ganz Nordrhein-Westfalen, aber die Kaufkraft fließt hauptsächlich nach Düsseldorf ab. Die so genannte Zentralitätskennziffer ist weit unterdurchschnittlich.