Kultur in Krefeld : Heldenpreis für Kresch und Theater

Krefeld Isolde Wabra, die Leiterin des Kreschtheaters, und Michael Grosse, Generalintendant des Theaters Krefeld und Mönchengladbach, sind jetzt mit ihren Teams für kreatives Krisenmanagement ausgezeichnet worden.

(ped) Krisen bringen Helden hervor. Isolde Wabra, Leiterin des Kresch-Theaters, und Michael Grosse, Chef des Theaters Krefeld und Mönchengladbach, dürfen sich so bezeichnen: Das Aktionsbündnis „Darstellende Künste“ hat den ersten Bühnenhelden-Preis an Vertreter aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft verliehen. Die beiden Intendanten und ihre Teams wurden ausgezeichnet in der Kategorie „Spiel mir nicht das Lied vom Theatertod: Die Leitung eines Stadttheaters/einer Produktionsstätte“.

„Dass die Krefelder Kulturlandschaft über viele Heldinnen und Helden verfügt, war uns zwar schon vorher klar. Aber diese Auszeichnung ist eine tolle Anerkennung für Isolde Wabra und Michael Grosse, die in schwierigen Zeiten mit einer kämpferischen und immer konstruktiven `Jetzt-erst-recht´-Haltung ihre Theater lebendig und kreativ halten. Es schafft bei allen Beteiligten zusätzliche Motivation, wenn die hiesige Theaterarbeit überregional so anerkannt wird“, sagt Oberbürgermeister in seiner Eigenschaft als Kulturdezernent Frank Meyer.

Im Aktionsbündnis „Darstellende Künste“ verbinden sich verschiedene Netzwerke zu einer „Kommunikationsplattform“. Dazu gehören: art but fair, Bund der Szenografen, Bundesverband Freie Darstellende Künste, Dachverband Tanz Deutschland, Dramaturgische Gesellschaft, dramaturgie-netzwerk, ensemble-netzwerk, GDBA, Netzwerk flausen+, Pro Quote Bühne, regie-netzwerk, Ständige Konferenz Schauspielausbildung und der Verband für Theaterautor. Es gibt einen regelmäßgen Austausch mit dem Deutsche Bühnenverein, der Allianz der Freien Künste und dem Fonds Darstellende Künste. Für den Preis waren bundesweit 161 Kulturakteure von 13 Verbänden nominiert worden. 39 Helden sind in fünf Kategorien von einer Jury ausgewählt worden. „Unsere Helden stehen nicht im Scheinwerferlicht, sie performen nicht über die Rampe hinweg und die vierte Wand gehört in der Regel zur Büroausstattung. Unsere Helden arbeiten in Kulturämtern und Verwaltungen oder engagieren sich ehrenamtlich für die darstellenden Künste. Sie sind in der Politik tätig und vertreten hier engagiert und überzeugt die Belange der Künstler. Sie stellen sich als Leitung von Theatern hinter ihre Künstler und setzen deren Rechte auch gegen Widerstand durch“, heißt es in der Begründung der.