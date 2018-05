Krefeld: "Bühne frei" für fünf junge Musiker im Sinfoniekonzert

Krefeld Strahlende Gesichter und verständliche Enttäuschung lagen nahe beieinander, als Generalmusikdirektor(GMD) Mihkel Kütson das Ergebnis der Jury-Beratungen nach dem Ausscheidungsspiel des in der Saison 2012/13 vom GMD initiierten und nun zum sechsten Mal stattfindenden Wettbewerbs "Bühne frei" verkündete.

Neun in der ersten Vorspielrunde ausgewählte Kandidaten hatten sich der fachkundigen Jury - bestehend aus Mihkel Kütson, dem Trompeter Jonathan de Weerd, dem Klarinettisten Jens Singer und dem Bratscher Richard Weitz (alle aus den Reihen der Niederrheinischen Sinfoniker) vorgestellt - fünf wurden prämiiert. Sie dürfen nun ihre Vortragsstücke gemeinsam mit dem Orchester im Rahmen des 7. Sinfoniekonzertes am 3. Juli im Seidenweberhaus vorstellen. Am Tag danach ist das Preisträgerkonzert in Mönchengladbach.