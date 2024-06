Neues Minibuch in Krefelder Platt Das Mundart-Büchlein der toten Dichter

Aus von Beckeraths Mundartlexikon ist bekanntlich nichts geworden. Aber seine Mitstreiter von damals kommen in Webers Büchlein im Hosentaschenformat vor. Zum Beispiel der Seidenfabrikant Eugen Vogelsang (1843-1933). Auch Pater Walter (1889-1954) erzählt in „Wie ech no Kri-ewel kom“ vom Lieben Gott, der ihn an dieses Fleckchen der Erde schickt. Der Bockumer Buchhalter Johannes Leven (1888-1942) philosophiert über den „Alden Dag“. Alte Weber schildern ihren Alltag, rührend ist ein Gedicht des Bockumers Willi Bäsken, „Minn Motter“ (Meine Mutter), das viel über den Mann (Jahrgang 1914) aussagt. - Webers stellt sein Büchlein am Mittwoch, 5. Juni, 17 Uhr, im Café Paris, Theaterplatz, vor. Die Band Schäng Blasius Flönz Rakete spielt dazu Mundartlieder. „Alt Krieewelsche Stöckskes“ kostet 6 Euro und ist zu beziehen über heinz.webers@gmx