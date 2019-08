Puppentheater in Krefeld : Hollywoodfilme als Puppentheater

Foto: Klaus Zinnecker 5 Bilder So sehen Hollywoodfilme in Krefeld als Puppentheater aus.

Krefeld Klassiker aus dem 19. Jahrhundert, Bühnenfassungen von „Oscar“-prämierten Stücken und Bestsellern sowie moderne Versionen von Märchen bietet das Puppentheaterfestival für Erwachsene. „Budenzauber“ startet am 6. September.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Diederichs

Bette Davis als alkoholabhängiges Seelenwrack Jane und Joan Crawfords Eisesmiene, mit der sie deren verbitterte Schwester Blanche mimt, die ewig im Schatten des ehemaligen Hollywood-Kinderstars stand: Unvergesslich. Für die Diven Davis und Crawford, deren Hassliebe derzeit auf der Kinoleinwand beleuchtet wird, war Robert Aldrichs Verfilmung des Romans „Was geschah wirklich mit Baby Jane?“ ein Publicity-Erfolg – auch wenn Joan Crawford später öffentlich bedauerte, den Film gemacht zu haben. Er war fünf Mal für den Oscar nominiert (und gewann einen) und wurde ebenfalls mehrfach für Grammy, Golden Globe und Goldene Palme nominiert. Jetzt kommt die makabre Geschichte in Krefeld auf die Bühne der Fabrik Heeder – auf die Puppenbühne. „Was geschah mit Baby Jane“ vom Schubert Theater aus Wien eröffnet die Puppentheatertage für Erwachsene, „Budenzauber“, am Freitag, 6. September, in der Fabrik Heeder.

Bis zum 23. September gibt es insgesamt fünf Gastspiele von renommierten Figurentheatern auf den Studiobühnen I und II. Am Montag, 19. August, beginnt der Vorverkauf. „Dass wir diesmal fünf statt wie üblich vier Aufführungen zeigen können, hat der Förderverein ermöglicht“, sagt Gabriele König, seit 1. August Leiterin des Kulturbüros.

Info Alle Termine vom 6. bis 26. September Foto: Petra Diederichs „Was geschah mit Baby Jane“, Schubert Theater Wien, Freitag, 6. September „Bestie Mensch“, Theater Cipolla, Bremen, Mittwoch, 18. September „Babylon“, Stuffeg Puppet Theater (Neville Trater), Donnerstag, 19. September „Sag mal, geht’s noch? Die Berliner Stadtmusikanten II“, Theater Zitadelle, Berlin, Freitag, 20. September „Die Liebe der kleinen Mouche“, Theater Waidspeicher, Erfurtm Donnerstag, 26. September. Beginn jeweils um 20 Uhr in der Fabrik Heeder, Virchowstraße 130. Eintritt jeweils 14 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Vorverkauf ab 19. August, 10 Uhr, im Kulturbüro, Freidrich-Ebert-Straße 42; Tel. 02151 5836-11 und -16.

Puppentheater hat in Krefeld eine lange Tradition. Seit 1978 veranstaltet das Kulturbüro Puppentheater für Kinder. Die Reihe für Erwachsene gibt es seit 2009 alle zwei Jahre. „Die Nachfrage ist groß“, sagt Anke Zwering vom Kulturbüro, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Simone Liebetrau das Programm für den 6. Budenzauber zusammengestellt hat. „Puppentheater regt die Fantasie an. Da entstehen Botschaften, die nicht brachial deutlich sind. Es fasziniert mich, wie Figuren derart lebendig geführt werden können, dass der Schauspieler, obwohl er großartig ist, in den Hintergrund tritt“, sagt Zwering.

Bei der Auswahl ist Vielfalt das Kriterium gewesen: Es gibt die kleine Guckkastenbühne und das offene Spiel mit mannsgroßen Figuren. Und auch inhaltlich ist es bunt. Neben Hollywood-Stoffen gibt es Klassiker aus dem 19. Jahrhundert und adaptierte Märchen, die auf die Zustände der Gegenwart zugeschnitten sind – wie „Sag mal geht’s noch? Die Berliner Stadtmusikanten II“. „Der erste Teil war hier bereits zu sehen, und es gab viele Zuschauerwünsche, auch den zweiten Teil zu zeigen“, erklärt Anke Zwering. Das Berliner Theater Zitadelle hat die Geschichte der Bremer Tiere auf Schafe, Kuh, Kaze, Spatz und Wolf umgedichtet, die sich aufmachen, etwas besseres als das Seniorenheim zu finden. Ein Kriminalroman von Emile Zola, aus dem Jahr 1890 beschreibt die mangelnde Empathie und die zunehmende soziale Kälte der Gesellschaft in einer Zeit, in der immer mehr Maschinen den Alltag bestimmen. Das Theater Cipolla führt „Bestie Mensch“ in einer sehr heutigen Interpretation und mit live gespielter Cellomusik auf.

Ein Bestseller war auch der Roman „Die Liebe der kleinen Mouche“ des 1976 verstorbenen US-Autors Paul Gallico. Er erzählt die anrührende Geschichte einer jungen Frau im Nachkriegs-Paris, die sich in die Seine stürzen will, aber von einem Puppenspieler daran gehindert wird. Das Theater Waidspeicher bringt das Stück auf die Bühne. In leicht verständlichem Englisch spielt Neville Tranter, ein Star der Figurentheater-Szene, „Babylon“. Die historische Stadt ist Ziel von Flüchtlingen aus Nordafrika, die versuchen, mit dem letzten Boot dorthin zu gelangen. Das Boot geht unter.