Es muss nicht immer ein Krimi sein Zehn Bücher für den Sommer – was Krefelder Buchhändler empfehlen

„In den Farben des Dunkels“ von Chris Whitaker. Darin geht es um die 13-jährige Saint, die ihren entführten Freund Patch befreit. „Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende“, erzählt Melanie Kahlen. In dem dunklen Raum, in dem Patch gefangen gehalten wurde, war noch ein anderes Mädchen, und als Erwachsener ist er besessen davon, dieses Mädchen wiederzufinden. Aber: „Letztendlich ist es auch sehr positiv“, so Kahlen. Was zunächst wie ein Thriller klinge, würde vor allem die zentralen Fragen des Lebens thematisieren. „Man fühlt sehr mit“, sagt sie.