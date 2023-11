Krefelder Autorin Jeanne Baret, die Frau, die als Mann die Welt umsegelte

Manche Abenteuer beginnen an einem Herbsttag im Fernsehsessel. Brigitte Tietzel sah sich eine Dokumentation über die erste französische Weltumseglung 1767 bis 1769 an. Bei Louis-Antoine de Bougainville, der das Kommando über die zwei Schiffe hatte, merkte sie schon auf. Den Namen kennt man von den wundervoll blühenden Bougainvilleen, einem Wunderblumengewächs. Doch das große Wundern kam wenig später. „Fast nebenher wurde erwähnt, dass an Bord eines der Schiffe eine Frau mitgereist war, die sich als Mann verkleidet hatte“, sagt sie. Der Forschergeist der langjährigen Leiterin des Deutschen Textilmuseums regte sich: „Wie konnte das funktionieren - über diese Zeit und in der Enge, in der die Besatzung da zusammen gelebt hat. Das muss doch wem aufgefallen sein.“ Aus Brigitte Tietzels Überlegungen ist ein Buch entstanden: „Durch die Hölle und zurück“.