Drei Autos in Krefeld in Flammen Brandstiftung – Polizei sichert Grableuchte, Totenkerzen und Heiligenbilder am Tatort

Haben sie eine unbekannte tiefere Bedeutung – die sakralen Bilder eines Heiligen der russisch-orthodoxen Kirche, eine Grableuchte und Totenkerzen, welche die Polizei in der Nähe eines Tatortes in Krefeld sichergestellt hat? Fakt ist: Es geht um vorsätzliche Brandstiftung: In der Nacht zu Sonntag, 28. Januar, hatte ein Unbekannter drei Autos in Verberg in Brand gesetzt. Über Wochen haben Experten der Kripo versucht, das Geschehen zu rekonstruieren. Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen und drei Bilder des Heiligen Lukas Wojno-Jassenetzky sowie zwei Grabkerzen und eine Grablaterne sichergestellt. „Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gegenstände mit der Tat in einem direkten Zusammenhang stehen“, so ein Sprecher der Behörde.