Gastspiel in Krefeld : Bewegender Abend über „lästige Ausländer“ der Weimarer Republik

Krefeld Die Bremer Shakespeare Company blickte 100 Jahre zurück auf die Situation der Geflüchteten: Das Publikum im Südbahnhof erlebte erschreckende Parallelen zur Gegenwart.

Dieser – leider vergebliche – Wunsch beschlich einen im Südbahnhof an einem Abend, der unter die Haut ging. Die Bremer Shakespeare Company nahm die aktuelle Diskussion um Migration und Flüchtlingsquoten zum Anlass, einmal hundert Jahre in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zurückzublicken. Drei große Reiche waren damals zusammengebrochen, die Donaumonarchie, das zaristische Russland und das osmanische Reich. Zum Thema „Geflüchtet, unerwünscht, abgeschoben – Lästige Ausländer in der Weimarer Republik“ stellte das geschichtswissenschaftliche Institut der Universität Bremen das Archiv-Material zusammen, die Shakespeare Company schuf die Bühnenfassung. Für die Einladung nach Krefeld sorgten in Kooperation die Geschichtswerkstatt, die NS-Dokumentationsstelle Krefeld in der Villa Merländer und der Verein Werkhaus.