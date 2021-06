Verkehrswende in Krefeld : Breite Mehrheit für Mobilitätskonzept in Sicht

Breite Mehrheit für Mobilitätskonzept in Sicht

Verkehrswende in Krefeld

So könnte der Südwall eimal aussehen; eine Idee gilt für alle Wälle: Die der Innenstadt zugewandte Fahrbahn wird für den Autoverkehr geschlossen. Foto: LK Argus / Stadt Krefeld

Krefeld Einmütig wurden im Planungsausschuss Ergänzungen beschlossen. Die Einmütigkeit ist ein wichtiges Signal in die Bürgerschaft. Es soll neue Formen der Bürgerbeteiligung geben.

Das Mobilitätskonzept mit seinen zum Teil spektakulären Vorschlägen für die Neuorganisation des Verkehrs in Krefeld hat im Planungsausschuss die nächste Hürde genommen und wurde einstimmig befürwortet. Ergänzungsvorschläge von CDU und Grünen wurden ebenfalls auf den Weg gebracht – bislang in großer Einmütigkeit. Das ist ein wichtiges Signal: Da es sich um deutliche Umbrüche handelt, ist eine große politische Mehrheit im Rat wichtig für die Akzeptanz in der Bürgerschaft.