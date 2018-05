Krefeld: Breetlook City-Radrennen in Hüls wieder mit einer neuer Strecke

Krefeld Der Hülser SV bietet ein Radbürgerfest an, bei dem der Leistungssport nicht im Mittelpunkt steht. Ein Nachbarschaftsrennen soll einen Maibaum finanzieren.

Der Hülser SV ist am kommenden Samstag, 12. Mai, bereits zum sechsten Mal Ausrichter des großen Breetlook City-Radrennens quer durch den Hülser Stadtkern. Um 15 Uhr startet die bis in den Abend hineinreichende Veranstaltung, bei der sich der Mehrspartenverein mit seinen 2500 Mitgliedern der Nachbarschaft präsentieren und guten Sport zum Mitmachen zeigen möchte.

"Als vor sechs Jahren die Anfrage kam, ein solches Radrennen in Hüls auszurichten, wurde das im Gesamtvorstand und in der Radsport-Abteilung natürlich ausführlich diskutiert", sagt Jürgen Schnee, der die Verkehrstechnische Leitung von der ersten Stunde an in den Händen hat. Der wichtigste Grund, der Ausrichtung zuzustimmen war, dass sich der HSV ins gesellschaftliche Leben aktiv einbringen wollte. So kam es, dass von Beginn an neben dem "Fette-Reifen"-Rennen für Kinder im Grundschulalter (hier unternehmen Kinder erste Schritte im Radsport) auch ein Nachbarschaftsrennen (Gruppen aus Hobbyfahrern, Vereinen und Firmen) zum Renntag gehörten.