Krefeld : Brechts Dreigroschenoper – erstmals verlegt in die Pathologie

Das Foto zeigt (v.l.) Carolin Schupa (als Polly), Michael Ophelders (als Mackie Messer) und Regisseurin Helen Malkowsky bei einer Probe. Bei einer Matinee am Sonntag, 15. September, 11.15 Uhr, im Glasfoyer geben Malkowsky, Bühnenbildner Hermann Feuchter, der musikalische Leiter Willi Haselbek sowie Schupa und Ophelders Einblicke in das Stück. Foto: Matthias Stutte

Krefeld Beziehungsdramen als Fall fürs Leichenschauhaus: Brechts offenbar unverwüstlicher Klassiker spielt wohl erstmals in der Aufführungsgeschichte des Stücks in der Pathologie.

Zur Spielzeiteröffnung des Theaters erwartet die Zuschauer ein Klassiker: „Die Dreigroschenoper“ von Bert Brecht mit der Musik von Kurt Weill kommt am Freitag, 20. Oktober 2019 auf die Bühne. Seine Uraufführung hatte das Stück am 31. August 1928 zur Eröffnung des Theaters am Schiffbauerdamm, damals als Revue konzipiert, mit der viel Publikum begeistert werden sollte. Was auch gelang – seither ist „Die Dreigroschenoper“ in unzähligen Versionen von Text- und Musikbausteinen und ebenso unzähligen Inszenierungen gezeigt worden. Für das Gemeinschaftstheater ist es seit knapp 20 Jahren wieder soweit.

Und so haben sie die Geschichte um die Gangster und Bettler im verrußten London in die Pathologie verlegt. In der Medizinersprache: „Anatomisches Theater“. Dadurch verwandeln sich die Figuren in „Tote, die nicht so ganz tot sind“, wie Brockhaus formuliert. „Der die Arbeit macht im Institut, ist Mackie Messer“, um ihn herum wird die Geschichte erzählt. Das Thema Pathologie gehe jeden an, sagt Malkowsky, „die Menschen beschäftigen sich mit den Fragen nach der Vergeblichkeit, nach dem Wert des Lebens, nach der Lebensleistung.“