Einsatz in Krefeld Bett brennt – 81-Jährige stirbt bei Feuer

Bei einem Wohnungsbrand in Krefeld ist am Samstagmorgen eine 81-jährige Frau gestorben. Nach Angaben der Feuerwehr hatte in dem Wohnhaus für seniorengerechtes und betreutes Wohnen ein Rauchmelder angeschlagen. Die Rettungskräfte fanden die schwer verletzte Frau in ihrem brennenden Bett. Im Krankenhaus ist die Frau dann gestorben, wie die Polizei Krefeld sagte. Brandexperten der Polizei haben die Ermittlungen übernommen.