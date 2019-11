Hubertusstraße in Krefeld : 38-Jähriger stirbt nach Feuer an seinen Brandverletzungen

Foto: Samla Fotoagentur/samla.de 5 Bilder Zwei Schwerverletzte nach Brand in Krefeld.

Krefeld Nach dem Wohnungsbrand an der Hubertusstraße in Krefeld, ist ein Bewohner an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Er soll das Feuer fahrlässig selbst verursacht haben.

Der 38-jährige Mann, der nach dem Wohnungsbrandam Dienstag mit schwersten Verletzungen in einer Spezialklinik behandelt wurde, noch am Abend gestorben, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen mit einem Brandsachverständigen ermittelt, dass der Verstorbene den Brand mit hoher Wahrscheinlichkeit fahrlässig selbst verursacht hat.

Die Feuerwehr war am Dienstag gegen 5.15 Uhr von mehreren Anrufern alarmiert worden. Beim Eintreffen der Kräfte seien aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss Flammen aus den Fenstern geschlagen. Im zweiten Geschoss machten Personen auf sich aufmerksam, die daraufhin mit der Drehleiter gerettet wurden. Bei dem feuer wurde zudem ein 57-Jähriger schwer verletzt.

(top)