„Unfassbare Tragödie“ : Feuer im Krefelder Zoo - alle Tiere im Affenhaus verendet

Krefeld Ein Feuer hat in der Silvesternacht das Affenhaus im Krefelder Zoo zerstört. Für die Tiere kam jede Hilfe zu spät. Die Ursache für das Feuer könnte Feuerwerk gewesen sein.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus abgebrannt, alle in ihm untergebrachten Tiere sind verendet. „Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus“, schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebookseite. Das direkt angrenzende Gorillagehege blieb verschont, wie der Zoo mitteilte. Das Affenhaus aber brannte bis auf die Grundmauern ab. Die Brandursache war in der Nacht noch unklar. Feuerwerkskörper könnten allerdings den Brand ausgelöst haben, wie der WDR berichtete.