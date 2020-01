Feuer im Krefelder Zoo : „Himmelslaternen“ sollen Brand im Affenhaus verursacht haben

Krefeld Der Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos, bei dem mehr als 30 Tiere starben, soll durch brennende „Himmelslaternen“ verursacht worden sein. Darüber informierten Polizei, Zoo und Staatsanwaltschaft am Mittag.

Im Krefelder Zoo ist in der Silvesternacht das Affenhaus in Flammen aufgegangen. Mehr als 30 Tiere starben, darunter fünf Orang-Utans, zwei Gorillas und ein Schimpanse, außerdem verendeten mehrere kleinere Affenarten, Vögel und Flughunde, wie Feuerwehr, Polizei, Staatsanwaltschaft und Zoo am Neujahrstag mitteilten. Die Ursache für den Brand sollen „Himmelslaternen“ sein, drei von ihnen wurden auf dem Parkplatz des Zoos gefunden. Auf einer stand die Aufschrift „Alles Gute fürs neue Jahr“. Das gaben die Ermittler auf einer Pressekonferenz am Dienstagmittag im Krefelder Zoo bekannt. Mehrere Laternen sollen an einem Ort in Krefeld aufgestiegen sein. Es gebe einen engen zeitlichen Zusammenhang zwischen der Sichtung der Laternen und der Meldung von Feuer am Dach des Affenhauses, sagte Gerd Hoppmann von der Krefelder Kriminalpolizei. Sollte sich die Vermutung der Ermittler erhärten, sei von fahrlässiger Brandstiftung auszugehen. Die Kripo sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (02151) 6340 entgegen.