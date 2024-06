Täter zeigt vor Gericht Reue Brand im Krefelder Drogenzentrum: 42-Jähriger verurteilt

Der Alarm war am frühen Samstagabend, 14. Januar, um 19.19 Uhr ein in der Leitstelle der Feuerwehr eingegangen – Feuer im Drogenhilfezentrum in der Innenstadt. Was zunächst harmlos klang, wurde schnell gefährlich: Ein alter Tannenbaum, der draußen im Eingangsbereich stand, war in Brand geraten. Als die Feuerwehr am städtischen Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße eintraf, hatte sich das Feuer bereits ausgebreitet: Die Deckenvertäfelung des Vordachs und die Dachkonstruktion des Gebäudes standen in Flammen, auch im inneren Eingangsbereich brannte es. Die Räumlichkeiten des Gebäudes waren nach Angaben der Feuerwehr komplett verraucht. Die Rettungskräfte mussten unter schwerem Atemschutz arbeiten.