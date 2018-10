Boxen bei Olympia 2032: Krefelder Boxsportszene will gewappnet sein

Krefeld Initiative schreibt Brief an Oberbürgermeister Frank Meyer.

Die Initiative hat sich am Wochenende in einem Schreiben an Oberbürgermeister Frank Meyer gewandt. Darin heißt es: „Der Rat der Stadt Düsseldorf hat in seiner Sitzung am 11. Oktober 2018 beschlossen, die Initiative für die Durchführung der Olympischen Spiele in der Rhein-Ruhr-Region im Jahre 2032 zu unterstützen. Für den Fall, dass die Olympischen Spiele in 2032 in der Rhein-Ruhr-Region stattfinden, ist Krefeld als Austragungsort für die olympische Disziplin Boxen vorgesehen.Angesichts dessen wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns wissen lassen könnten, ob und gegebenenfalls in welcher Form die Stadt Krefeld die oben angegebene Initiative zu unterstützen gedenkt, wie der aktuelle Stand der diesbezüglichen Überlegungen ist und wie Sie sich die weitere Vorgehensweise, in die wir uns gerne aktiv einbringen, vorstellen.“