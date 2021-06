Wirtschaft in Krefeld : Bönders erweitert Leistungsspektrum für Lanxess

Krefeld Für den Spezialchemiekonzern Lanxess sind bei Bönders drei Spezialfahrzeuge im Einsatz. Ein viertes soll noch in diesem Jahr hinzukommen, berichtet ein Unternehmenssprecher.

Der Krefelder Logistikspezialist Bönders GmbH vertieft die Zusammenarbeit mit der Lanxess AG – speziell mit dem Geschäftsbereich zur Herstellung von Farbpigmenten in Uerdingen. Dafür investiert Bönders rund 200.000 Euro in den Aufbau seiner Flurfördertechnik am Lanxess-Standort im Chempark und schafft 16 neue Arbeitsplätze. Das erweiterte Dienstleistungsspektrum umfasst Rohstoff- und Containerlieferungen sowie Bahn- und Silowagenverladungen. Für den Spezialchemiekonzern Lanxess sind bei Bönders drei Spezialfahrzeuge im Einsatz, ein viertes solle noch in diesem Jahr hinzukommen, berichtete ein Unternehmenssprecher.