Schwimmen in Krefeld : Bockumer Freibad ist ab sofort wieder geöffnet

Schwimmen in Krefeld

Das Freibad in Bockum ist wieder in Betrieb. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Analyse der Wasserproben haben ergeben, dass keine Gesundheitsgefährdung besteht. Das Bad war wegen Legionellenbefalls geschlossen worden.

(RP) Das Freibad Bockum ist wieder geöffnet. Die Fachbereiche Gesundheit sowie Sport und Sportförderung haben nach einer Analyse der vorliegenden Ergebnisse von Wasserproben, die in den vergangenen Tagen an Leitungen und in den Beckensystemen erfolgt sind, grünes Licht gegeben. Das Bad hatte zum 1. Juli seinen Betrieb erneut einstellen müssen, da Legionellenwerte im Trinkwassersystem des Badezentrums nicht flächendeckend den vorgeschriebenen Richtwerten entsprachen.