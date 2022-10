Konzert des Folkstars in Krefeld : Warum Bob Dylan immer noch fasziniert

Bob Dylan hat Fotos untersagt. Diese Aufnahme entstand am 5. Oktober 2016 in Los Angeles: Der Musiker Bob Dylan sprach bei der Auszeichnung „Person des Jahres“ der Stiftung MusiCares. Foto: dpa/Vince Bucci

Krefeld Nicht jeden Tag kommt ein Weltstar nach Krefeld. Aber zum Auftritt des 81-Jährigen am Sonntagabend in der Yayla Arena kamen Fans von weit her nach Krefeld - aus Belgien und Italien. Was die Faszination Dylan ausmacht.