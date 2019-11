Orchestrale Rockmusik : Blind Guardian – eine Irrfahrt

Hans Jürgen „Hansi“ Kürsch (links) und André Olbrich von der Krefelder Band geben bei Saturn an der Neusser Straße Autogramme. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder Metal-Band Blind Guardian hat sich einen Traum erfüllt. Genauer: Die Gründungsmitglieder Hansi Kürsch und André Olbrich realisierten ihre vor 20 Jahren entstandene Idee, eine Platte mit einem symphonischen Orchester einzuspielen. „Legacy Of The Dark Lands“ ist eine Herausforderung für Rock-Fans.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Norbert Stirken und Oliver Burwig

Blind Guardian hat weltweit viele Fans. Bei einer Autogrammstunde in ihrer Heimatstadt Krefeld reichte die Reihe der Wartenden bis hinaus auf die Straße. Alle standen an, um sich die Unterschriften der Gründungsmitglieder Hansi Kürsch (Sänger) und André Olbrich (Gitarrist) und das neue Album „Legacy Of The Dark Lands“ zu besorgen. Rund zwei Jahrzehnte ist die Idee der beiden Rockmusiker gereift, eine Platte mit einem symphonischen Orchester einzuspielen. Nun liegt das fertige Werk in einer Instrumental- und in einer Version mit Gesang und einem Sprecher vor.

Die Kritik einschlägiger Metal-Publikationen überschlägt sich vor Begeisterung. Die großen Komponisten klassischer Musik wie Richard Wagner, Wolfgang Amadeus Mozart und Bedrich Smetana glaubten einige Rezensenten zu erkennen. Mozart-Melodien im Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen Krieg, mit apokalyptischen Reitern, mit der Schattenwelt, Feuer, Schweiß und Tod in Zusammenhang zu bringen, dazu gehört Mut.

Info 2021 soll neues Studio-Album erscheinen Foto: NN Schon Anfang 2020 soll es in Komplettbesetzung – also mit Gitarrist Markus Siepen und Drummer Frederik Ehmke – für das nächste Album ins Studio gehen. Die Band will da weitermachen, wo sie mit dem Metal-Album „Beyond the Red Mirror“ aufgehört hat: Vertrackte Gitarrenstimmen, epische Chöre, ein energischer Hansi Kürsch und galoppierende Double-Bass-Rhythmen. 2021 soll die neue Platte kommen.

Die neue Platte ist eine Herausforderung für die Metal-Fans. Sie überzeugt immer dann, wenn Hansi Kürsch mit seiner eindrucksvollen Stimme die Geschichte eines Söldners erzählt. Sie überzeugt auch, mit opulenten Chören und atmosphärischen Klangwelten. Sie ist aber kein Gesamtkunstwerk. Immer dann, wenn der Erzähler ins Spiel kommt, gibt es eine unliebsame Unterbrechung. Er ist nicht Antreiber der aus dem Roman „Die Dunklen Lande“ von Buchautor Markus Heitz entliehenen Geschichte, sondern Störenfried.

1629. Der Dreißigjährige Krieg hat Europa mit seinen Konflikten fest im Griff und wütet besonders gnadenlos in Deutschland. Die junge Abenteurerin Aenlin Kane reist in die neutral gebliebene Stadt Hamburg, um das Erbe ihres berühmten Vaters Solomon Kane zu entdecken. Gemeinsam mit ihrer Freundin Tahmina, einer persischen Mystikerin zieht es sie in die Unruhen des Krieges hinein.

Die beiden nehmen eine bedeutende Mission der West Indian Company an: Eine kleine Truppe soll sich hinter die feindlichen Linien kämpfen, um zur süddeutschen Stadt Bamberg zu gelangen, wo im Zuge grausamer Hexenprozesse bereits die Scheiterhaufen brennen – aber die Unternehmung nimmt eine unerwartete Wendung.

Auf „Legacy Of The Dark Lands“ gibt es keine E-Gitarren, kein Schlagzeug. Es gibt keine erkennbaren Strophen, keine Refrains, keine Soli. Klassisch instrumentierte Arrangements und bombastische Chöre wechseln sich mit Sprechparts ab, die von Abenteuern des Söldners Nicolas erzählen, der im 30-jährigen Krieg auf biblische Mächte trifft.

Das 90-köpfige Prague Filmharmonics Orchestra (auf dem Albumcover als „Twilight Orchestra“ bezeichnet) spielt mit heftiger Dynamik, lässt Glöckchen klingen und Posaunen donnern, schichtet nacheinander Streicher-Harmonien übereinander. Olbrich, der die Musik über Jahre auf dem Keyboard entwarf und vom Komponisten Matthias Ulmer fürs Orchester „übersetzen“ ließ, ist sicher, „dass da die Fantasy-Fans Hurra schreien“. Es entstehen Lieder wie „The Red Dwarf‘s Tower“, die fast schon jazzige Parts haben, denen stampfende Sequenzen folgen, die aus einem Musical stammen könnten. Das Flüstern des Chors wird lauter, Kürschs Stimme schneidet hindurch, zum Schluss lässt ein gezupfter Kontrabass die Melodie noch etwas dahinplätschern.

Anhand der dichten, manchmal überladenen Songs wird dem Hörer klar, wie viel Arbeit in „Legacy Of The Dark Lands“ steckt. Jahre, so Olbrich, habe es gedauert, bis das richtige Orchester gefunden, die Sprecher vom „Nightfall“-Album wieder beisammen und um weitere Stimmen ergänzt und die Aufnahmen von Keyboard-Ideen zu ausgewachsenen Orchester-Arrangements gediehen waren: „Das ist unser großer Traum gewesen.“

Bei den Aufnahmen im Prager Rudolfinum, als alle Fäden zusammenliefen und die Lieder sich vor ihren Machern auftürmten wie kolossale Bauwerke, sei schon die eine oder andere Träne geflossen. Gänsehaut lassen Songs wie „War Feeds War“ entstehen, die grenzenlos pathetisch, dann aber wieder voller kleiner Einfälle, Mini-Melodien und Spannung erzeugender Passagen sind. Es ist sperrige Musik, die aktiv gehört werden will, weil sie alles aus der Wahrnehmung verdrängt.

„Es ist ein Bonus-Album“, sagt Olbrich auf die Frage, an wen sich das Ganze eigentlich richtet. Sicher könnten Metal-Fans die verzerrten Gitarren vermissen, diese würden aber dem großartigen Orchester nicht nur die Schau stehlen, sondern auch viel vom Sound schlucken, den sich die beiden musikalischen Köpfe der Band wünschen. So sind sie nach den Hörspiel-Aufnahmen in London zur Burg Linn in Krefeld gefahren, um die ihrer Meinung nach „trockenen“ Dialogspuren mit echtem Wind, Schritten auf knirschendem Kies und knarzenden Türen aufzupeppen.