Mehrfamilienhaus an der Dießemer Straße : Unbewohnte Immobilie brennt gleich zwei Mal

Die Feuerwehr musste gleich zweimal zum gleichen Ort ausrücken. Foto: dpa/Marcel Kusch

Krefeld (oli) Ein unbewohntes Mehrfamilienhaus an der Dießemer Straße/Bahnstraße ist am Sonntag, 18. Juli, und am Montag, 19. Juli, gleich zweimal in Brand geraten. In beiden Fällen brannte Müll im Erdgeschoss.

