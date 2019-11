Zwei Einbrüche in Krefeld : Unbekannte brechen in Wohnung ein und stehlen Kosmetik

Krefeld Die Polizei hat am Montag zwei Einbrüche im Stadtgebiet registriert. In Fischeln entwendeten Unbekannte Bargeld und Elektronik, in Cracau stahlen sie Kosmetik.

Das teilt die Polizei mit.

In Fischeln hebelten die Unbekannten demnach, im Zeitraum vom 2. November, 6 Uhr bis 4. November 2019, 18.30 Uhr, auf der Grevenbroicher Straße das Schlafzimmerfenster einer Wohnung auf und entwendeten Bargeld und Elektronik.

In Cracau hebelten Unbekannte am 4. November, zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr, die Balkontür einer Wohnung auf. Sie kletterten zuvor auf den Balkon auf der Rückseite des Hauses und entwendeten Kosmetik.