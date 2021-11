Kontrolle in Krefeld : Zoll nimmt zehn illegal Beschäftigte auf Baustelle fest

Kontrolle in Krefeld

Krefeld Bei einer Kontrolle einer Baustelle in der Krefelder Innenstadt am Donnerstag, 4. November, hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls drei Weißrussen und sieben Ukrainer bei der Schwarzarbeit festgestellt.

Die zehn Männer im Alter von 41 bis 55 Jahren wiesen sich mit Reisepässen aus. Darüber hinaus verfügten die Ukrainer über einen litauischen Aufenthaltstitel. Mit den vorgelegten Ausweisdokumenten hätten sie sich zwar in Deutschland aufhalten dürfen, jedoch zur Aufnahme einer Beschäftigung hätten diese sie nicht berechtigt. Mit der Aufnahme der illegalen Beschäftigung erlosch der legale Aufenthalt, so dass sie sich weder in Deutschland aufhalten, noch arbeiten dürfen.