Zoll Krefeld liefert sich Verfolgungsjagd : Drogenschmuggler rast auf der Flucht unter einen Lkw

(jon) Kollegen des Hauptzollamts Krefeld haben einen mutmaßlichen Drogenschmuggler festgenommen, der zuvor zwei Unfälle verursacht hatte. Wie ein Behördensprecher mitteilt, versuchte eine Streife des Hauptzollamtes Krefeld am Dienstag, 31. August, gegen 15.30 Uhr einen aus den Niederlanden eingereisten Pkw anzuhalten. Der 26-jährige Fahrer mit Wohnsitz auf Gran Canaria missachtete mit seinem in Deutschland angemieteten Fahrzeug jedoch alle Haltesignale und versuchte zu fliehen. Einsatzkräfte von Polizei und Zoll nahmen die Verfolgung auf. Der Spanier raste durch einen Kreisverkehr in entgegengesetzter Fahrtrichtung und missachtete eine rote Ampel. Schließlich prallte er mit überhöhter Geschwindigkeit unter einen Lastkraftwagen. Das Leihfahrzeug erlitt bei dem Aufprall einen Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt und flüchtete zu Fuß, konnte aber kurze Zeit später aufgegriffen werden. Bei der Festnahme bespuckte und beschimpfte dabei die Einsatzkräfte. Eine eingehende Durchsuchung des Fluchtautos brachte schließlich den wahren Grund der halsbrecherischen Fahrt ans Tageslicht. Die Zöllner beschlagnahmten mehr als fünf Kilogramm Marihuana, die sich im stark demolierten Kofferraum befanden. Der Schmuggler wurde festgenommen und unter Bewachung ins Krankenhaus zur Untersuchung eingeliefert, um eventuelle Unfallspätfolgen auszuschließen.