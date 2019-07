Überfall : Zehn Angreifer schlagen Mann zusammen

Krefeld (RP) Zehn Angreifer haben am Samstag Abend einen jungen Mann auf dem Ostwall/Hansastraße verletzt. Als der junge Mann gegen 23 Uhr an der Gruppe vorbeilief, sprach einer der Männer ihn auf Arabisch an.

