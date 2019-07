Westparkstraße in Krefeld : Zwei Männer werden bei Schlägerei verletzt

Krefeld In der Nacht zu Samstag ist ein Streit eskaliert. Zwei junge Männer wollten zu einer Feier ins Vereinshaus. Als sie nicht eingelassen wurden, begann eine Rangelei.

Wie die Polizei mitteilt feierte eine Gesellschaft in dem Vereinshaus an der Westparkstraße, als sich gegen 3 Uhr zwei junge Männer näherten. Mit den Worten „Das ist mein Verein, also ist das auch mein Schnaps!" verlangten sie Zutritt. Die beiden Männer hielten sich zuvor in einer Gruppe auf dem Sportplatz auf. Als ihnen der Einlass verwehrt wurde, kam es zu einer Rangelei, bei der zwei Feiernde (18 und 19 Jahre) leicht verletzt wurden. Anschließend flüchteten die Angreifer.