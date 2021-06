Vorfall in Krefeld : Verletztem Opfer am Unfallort Handy und EC-Karte gestohlen

Krefeld Ein Radfahrer ist am Dienstag nach einem Zusammenstoß gestürzt und mit dem Kopf gegen ein Auto geprallt. Während er vom Notarzt betreut wurde, stellte sich heraus, dass er in der Zwischenzeit beklaut wurde.

Eine Frau ist am Dienstag, 15. Juni, gegen 15 Uhr an der Haltestelle Rheinstraße auf dem Ostwall zwischen zwei Bussen hindurch auf die Straße getreten und stieß dort mit einem Radfahrer zusammen. Der 21-Jährige stürzte und prallte mit dem Kopf gegen einen Pkw, sein Fahrrad fiel gegen einen Bus. Die Frau flüchtete. Wie die Pressestelle der Polizei weiter mitteilt, stellten Passanten das Rad des jungen Mannes zur Seite, kümmerten sich um das verletzte Unfallopfer und riefen die Polizei und einen Rettungswagen.

Während der 21-Jährige vom Notarzt betreut wurde, stellte sich heraus, dass ein Unbekannter zwischenzeitlich das Smartphone aus der Halterung am Rad gestohlen hatte. In der Hülle war außerdem eine EC-Karte. Das Opfer wurde schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht jetzt nach der am Unfall beteiligten Fußgängerin, die laut Zeugen rund 50 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß ist, leicht gebräunte Haut hat und eine Bluse trug.