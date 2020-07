Vorfall in Krefeld : Unbekannter stiehlt rotes Pizza-Taxi

Vorfall in Krefeld

Krefeld Ob der Unbekannte ein Pizzafreund war, ist nicht bekannt. Fest steht: Nachdem ein Pizza-Lieferant sein Fahrzeug abgestellt hatte, fuhr er damit davon.

Das teilt die Polizei mit. Der Pizzabote stellte sein Auto am Dienstag um 23.30 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Gladbacher Straße ab. Er parkte mit eingeschaltetem Warnblinklicht auf dem rechten Fahrstreifen, ließ den Zündschlüssel stecken und den Motor laufen. Als er zwei Minuten später wieder aus dem Haus kam, war das rot lackierte Auto – sein privater Pkw der Marke Toyota Yoris – verschwunden.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.