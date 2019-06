Vorfall in Krefeld : Unbekannter setzt Auto in Brand

Krefeld In der Nacht zu Sonntag hat ein Unbekannter ein Auto an der Straße Am Porthspick angezündet. Ein vorbeifahrender Taxifahrer entdeckte frühzeitig den Brand, sodass niemand verletzt wurde.

Gegen 1:45 Uhr bemerkte ein Taxifahrer den Brand des Autos, das an der Straße abgestellt war. Er konnte den Brand selbstständig mit einem Feuerlöscher löschen und informierte die Polizei. Das teilen Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Nach ersten Ermittlungen zündete der Täter das Fahrzeug im Frontbereich an. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Klever Straße.

Der Täter ist etwa 1,55 Meter groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose. Zudem hatte er ein weißes Tuch vor seinen Mund gebunden.

Kriminalbeamte haben ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um eine vorsätzliche Brandstiftung handelt. Hinweise werden an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de erbeten.

