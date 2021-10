Vorfall in Krefeld : Täter prügeln mit Schlagstock auf 22-Jährigen

Vorfall in Krefeld

Krefeld Der Krefelder wurde unter anderem mehrfach am Kopf getroffen und kam schwer verletzt in eine Klinik. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zwei Männer sind am Sonntag, 10. Oktober, nachts in der Innenstadt auf dem Nachhauseweg von zwei Unbekannten angegriffen worden. Die jungen Täter schlugen auf ihre Opfer ein und verletzten sie mit einem Teleskopschlagstock. Die Kripo sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, stiegen die beiden Krefelder gegen 2.20 Uhr an der Haltestelle „Drießendorfer Straße“ aus der Straßenbahn und wollten eine Freundin nach Hause begleiten. Auf der Sternstraße wurden sie dann von zwei jungen Männern verfolgt, die offenbar auch zuvor aus der Bahn gestiegen waren. Plötzlich trat einer der beiden Unbekannten dem 21-jährigen Krefelder gegen das Bein, zog einen Teleskopschlagstock hervor und schlug ihn damit gegen den Arm. Das Opfer konnte sich mit der Freundin zurückziehen, woraufhin die beiden Täter auf seinen 22-jährigen Freund losgingen. Sie schlugen ihn mit dem Schlagstock gegen den Kopf. Dann verschwanden beide in unterschiedliche Richtungen. Eine Fahndung der Polizei blieb erfolglos. Der 22-Jährige musste noch vor Ort von einem Notarzt versorgt werden und wurde anschließend mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.