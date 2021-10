Vorfall in Krefeld : Polizei fasst Exhibitionist im Kaiserpark

Die Polizei sucht nach dem Vorfall im Kaiserpark weitere Geschädigte. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Krefeld (jon) Wieder war ein Exhibitionist in Krefeld unterwegs: Laut Polizei hat sich am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 8.10 Uhr ein 32-Jähriger im Kaiserpark in schamverletzender Weise mehreren Frauen gezeigt.

Eine Hundehalterin informierte eine 54-jährige Frau, welche daraufhin die Leitstelle rief. Die Zeugin konnte beobachten, wie der Täter weiteren Frauen folgte.

Die Einsatzkräfte konnten den polizeibekannten 32-Jährigen noch im Park antreffen. Ihn erwartet ein Strafverfahren. Bereits vor einiger Zeit hatte sich ein unbekannter Mann an einem Spielplatz an der Breslauer Straße in Gartenstadt ebenfalls in schamverletzender Weise gezeigt.