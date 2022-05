Vorfall in Krefeld-Fischeln : Senior von Unbekannten in der Wohnung überfallen

Ein 80-Jähriger wurde in seiner Wohnung überfallen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Krefeld In Krefeld sind wieder Trickbetrüger unterwegs: Zwei Unbekannte haben am vergangenen Mittwoch, 4. Mai, einen 80-Jährigen in seiner Wohnung in Fischeln überfallen. Das Opfer wurde leicht verletzt.

(jon) Laut Polizei klingelten die beiden Männer gegen 16.45 Uhr an der Haustür des Seniors an der Camesstraße. Sie gaben sich als Vodafone-Mitarbeiter aus und verschafften sich so Zutritt zu der Wohnung.

Im Wohnzimmer gaben sie an, unter anderem die Telefon- und TV-Anschlüsse kontrollieren zu müssen. Plötzlich schubsten sie den älteren Mann auf die Couch, bedrohten ihn und fragten ihn nach Geld. Der 80-Jährige sagte ihnen mehrmals, dass er keine Wertgegenstände im Haus habe. Als er versuchte um Hilfe zu rufen, hielt einer der Männer ihm den Mund zu. Nach einigen Minuten flüchteten die Täter ohne Beute. Der Senior alarmierte die Polizei.

Beide Täter sind etwa 1,80 Meter groß, haben eine normale Statur und kurze Haare. Einer war etwa 35 Jahre alt und trug eine rote Jacke. Der andere Mann wird auf 40 bis 45 Jahre geschätzt; er trug eine blaue Jacke.