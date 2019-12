Vorfall in Krefeld : Einbrecher dringen in drei Häuser ein

Krefeld Die Polizei hat am Montag drei Einbrüche im Stadtgebiet registriert. An der Untergath (Fischeln) hebelten Unbekannte gegen 21.55 Uhr die rückwärtige Balkontür eines Mehrfamilienhauses auf.

Am Heidedyk (Verberg) durchwühlten Unbekannte das gesamte Haus, nachdem sie gegen 18.15 Uhr die rückwärtige Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt hatten. An der Breslauer Straße (Gartenstadt) verschafften sich die Einbrecher zwischen 11.30 und 18.40 Uhr Zugang durch ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses. Hinweise erbittet die Polizei Krefeld unter Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.